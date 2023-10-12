رئيس الوزراء الفلسطيني يحذر من قيام الاحتلال الصهيوني باجتياح بري لقطاع غزة

رام الله - حذر رئيس الوزراء الفلسطيني, محمد اشتية, اليوم الخميس, من قيام الكيان الصهيوني, باجتياح بري لقطاع غزة, وذلك في ظل التصعيد المتواصل لليوم السادس على التوالي, مطالبا دول العالم "بلجم العدوان".

وقال اشتية أن "أي اجتياح بري سيكون له نتائج كارثية وسيؤدي إلى مجازر بحق أبناء شعبنا في غزة", معتبرا أن الأولوية الأولى الآن بالنسبة للحكومة الفلسطينية هي وقف "العدوان" على قطاع غزة. وأشار في السياق إلى أن مئات الأطفال والنساء والأبرياء قتلوا تحت ركام الهدم.

وأضاف أن "وقف التيار الكهربائي يعني تحويل المستشفيات إلى مقابر جماعية والشوارع إلى مكاره صحية لعدم المقدرة على معالجة مياه الصرف الصحي", داعيا الأمم المتحدة إلى العمل الفوري على "وقف العدوان" واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات الدولية لإعادة توصيل التيار الكهربائي والمياه إلى قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1448 شهيدا و6868 مصابا في حصيلة جديدة مؤقتة ,حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية, اليوم الخميس.