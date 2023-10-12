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الخدمات الصحية في غزة "على وشك الإنهيار" جراء العدوان الصهيوني

  أدرج يـوم : الخميس, 12 أكتوير 2023 17:24     الفئـة : دولــي

غزة - حذر مسؤول فلسطيني، يوم الخميس، من دخول الخدمات الصحية في قطاع غزة "مرحلة حرجة"، جراء تشديد الحصار و إستمرار الهجمات العسكرية غير المسبوقة على القطاع.

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة, أشرف القدرة -في تصريح صحفي- أن" الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود على وشك النفاذ" وأن "المستشفيات في حال إشغال تام لقدراتها السريرية و بات الجرحى والمرضى يفترشون الأرض", مضيفا, أن الوضع الصحي "بات لا يحتمل الصمت ويجب التحرك العاجل لتوفير ممر آمن للإمدادات الطبية ومغادرة الجرحى والمرضى قبل فوات الأوان".

و حمل القدرة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الجرحى والمرضى,  في ظل إنهاك المنظومة الصحية واضعاف قدراتها جراء تشديد الحصار واستمرار الهجمات العسكرية غير المسبوقة على القطاع.

و انقطعت الكهرباء عن قطاع غزة بشكل كامل بعد توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل يوم أمس الأربعاء بسبب نفاد الوقود ومنع الكيان الصهيوني إدخال أي كميات منه إلى القطاع المحاصر بشكل كلي.

و تتواصل المساعي و التحركات لمنع كارثة إنسانية في القطاع الذي يتعرض لعدوان شامل متواصل لليوم السادس على التوالي.

و أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة , و الضفة الغربية  إلى 1448 و 6868 جريح, جراء العدوان الصهيوني.

آخر تعديل على الخميس, 12 أكتوير 2023 17:34
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الخدمات الصحية في غزة "على وشك الإنهيار" جراء العدوان الصهيوني
  أدرج يـوم : الخميس, 12 أكتوير 2023 17:24     الفئـة : دولــي   شارك

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