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فلسطين : مستشفيات غزة قد تتحول لمشارح بغياب الكهرباء (الصليب الأحمر)

  أدرج يـوم : الخميس, 12 أكتوير 2023 16:53     الفئـة : دولــي

 

جنيف - حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم الخميس، من أن مستشفيات غزة قد تتحول لمشارح بغياب الكهرباء، في ظل إستمرار الحصار ومنع دخول إمدادات الوقود إلى القطاع تزامنا مع العمليات العسكرية الصهيونية في المنطقة.

و قال المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط, فابريزيو كاربوني, في بيان نشره الموقع الرسمي للجنة, أن "المعاناة الإنسانية الناجمة عن هذا التصعيد بغيضة, وأناشد جميع الأطراف الحد من معاناة المدنيين".

و أضاف: "مع انقطاع الكهرباء عن غزة, ستفقد المستشفيات مصدر الطاقة, ما يعرض للخطر حياة الأطفال حديثي الولادة في الحاضنات والمرضى المسنين الذين يعتمدون على إمدادات الأوكسجين, كما ستتوقف خدمات غسيل الكلى, ولن يكون من الممكن إجراء تصوير بالأشعة السينية", محذرا  من أنه "من دون الكهرباء، تواجه المستشفيات خطر التحول إلى مشارح".

و ذكر كاربوني بأن "الأسر في غزة تعاني بالفعل من صعوبة الحصول على مياه نظيفة, ولا يحتمل أب أو أم أن يسقي طفله العطشان ماء ملوثا".

و منذ السبت, أعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني تشديد الحصار على قطاع غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له, فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الكيان الصهيوني, باحترام القانون الدولي الإنساني, والسماح لمنظمته بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.

ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل  قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1448 شهيدا و6868 مصابا في حصيلة جديدة مؤقت, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية , اليوم الخميس.

فيما تواصل طائرات الاحتلال لليوم السادس على التوالي, قصفها العنيف لقطاع غزة, ما أدى لتدمير آلاف الوحدات السكنية وتضرر البنى التحتية ونزوح نحو ربع مليون فلسطيني عن منازلهم إلى مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة.

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فلسطين : مستشفيات غزة قد تتحول لمشارح بغياب الكهرباء (الصليب الأحمر)
  أدرج يـوم : الخميس, 12 أكتوير 2023 16:53     الفئـة : دولــي   شارك

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