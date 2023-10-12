فلسطين : الكيان الصهيوني إرتكب 30 مجزرة خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة

غزة - قال رئيس المكتب الاعلامي الحكومي الفلسطيني, سلامة معروف, يوم الخميس, أن الكيان الصهيوني ارتكب قرابة 30 مجزرة في حق عائلات فلسطينية ودمر 552 مبنى سكنيا, بينما تم تدمير 42 مقرا حكوميا خلال العدوان على القطاع منذ السبت الماضي.

و أضاف سلامة معروف ان آخر مجزرة سقط خلالها 31 شهيدا و عشرات الجرحى من عائلة شهاب الفلسطينية وفقا للمصادر الاخبارية الفلسطينية اليوم.

و أردف المسؤول الفلسطيني: "دمر الاحتلال 752 مبنى سكنيا بواقع 2835 وحدة (شقة) هدمت بشكل كلي, و32000 وحدة تضررت أضرارا بليغة, منها 1791 وحدة غير صالحة للسكن، بينما تم تدمير 42 مقرا حكوميا وعشرات المرافق والمنشآت العامة".

و لفت معروف إلى أن "الاحتلال ألحق دمارا بـ 89 مدرسة, 9 منها لم تعد صالحة للعمل, وتسبب باستشهاد 17 من الكوادر التعليمية وأكثر من 320 طفلا", مضيفا , "دمر الاحتلال 11 مسجدا وألحق دمارا بعشرات المساجد ودور العبادة الأثرية منها مساجد وكنائس قديمة", كما أن "نسبة إشغال أسرة المستشفيات والعناية وصلت 100 في المئة والمستهلكات الطبية على وشك النفاد".

و منذ السبت الماضي, تواصل مقاتلات جيش الاحتلال في شن غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع, أسفرت عن دمار هائل بالمقدرات المدنية وخسائر كبيرة بالأرواح.

حيث استشهد 1385 فلسطينيا وأصيب 6229 آخرون, ونزح مئات الآلاف من السكان, جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), نقلا عن مصادر طبية, اليوم الخميس.