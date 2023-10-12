فلسطين : 1448 شهيدا و6868 مصابا جراء العدوان الصهيوني على غزة و الضفة الغربية

غزة- ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1448 شهيدا و6868 مصابا في حصيلة جديدة مؤقتة, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية, يوم الخميس.

و قالت الوزارة, في بيان مقتضب, أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 1417 شهيدا, بينهم 447 طفلا, و248 شهيدة, و10 من الكوادر العاملة في القطاع الصحي, فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 31 شهيدا وأكثر من 600 جريح, وصل منهم إلى المستشفيات 190.

و كانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى استشهاد 1385 فلسطينيا واصابة 6229 آخرين جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية.