منظمة التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي للتدخل لوقف عدوان الإحتلال الصهيوني على غزة

و شددت المنظمة, في بيان لها, على "ضرورة فتح ممرات إنسانية لتسهيل وصول الأدوية والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة".
و أدانت بشدة العدوان العسكري الصهيوني المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم السادس على التوالي, ما أدى إلى سقوط أكثر من 1300 شهيد وآلاف الجرحى من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال وتدمير البنايات السكنية والمنشآت المدنية والبنية التحتية والمشافي والمدارس وأماكن العبادة ومنشآت الأمم المتحدة وقطع المياه والكهرباء.
و اعتبرت منظمة التعاون الاسلامي أن هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني "يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب".