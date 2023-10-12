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دبلوماسي صحراوي يطلع مسؤولة أممية على موقف جبهة البوليساريو من عملية السلام في الصحراء الغربية

  أدرج يـوم : الخميس, 12 أكتوير 2023 12:58     الفئـة : دولــي
دبلوماسي صحراوي يطلع مسؤولة أممية على موقف جبهة البوليساريو من عملية السلام في الصحراء الغربية

نيويورك (الأمم المتحدة) - أطلع ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع البعثة الاممية لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو), سيدي محمد عمار, مساء الأربعاء بنيويورك, نائبة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالشؤون السياسية وبناء السلام, روزماري دي كارلو, على موقف جبهة البوليساريو من جملة قضايا متعلقة بعملية السلام في المنطقة.

وذكر بيان لجبهة البوليساريو أن سيدي عمار التقى السيدة دي كارلو بمقر الأمانة العامة للأمم المتحدة, حيث أطلعها على موقف الجبهة من جملة قضايا متعلقة بعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية وقضايا أخرى ذات الصلة.

ويأتي هذا اللقاء اياما قبل صدور تقرير الأمين العام حول الوضع في الصحراء الغربية ومشاورات مجلس الأمن حول "المينورسو" المنتظر عقدها مطلع الأسبوع القادم.

للإشارة, كان سيدي محمد عمار قد دعا في كلمة أمام اللجنة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة و إنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) للجمعية العامة للأمم المتحدة, الى ضرورة إنهاء الاستعمار في بلاده باعتبار ذلك قضية تصفية استعمار مدرجة في جدول أعمال اللجنة الرابعة الأممية منذ عام 1963.

وقال سيدي عمار أن أعضاء الجمعية العامة "مدعوون إلى احترام وتعزيز حرية شعب الصحراء الغربية, والعمل من أجل ضمان إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في افريقيا, حتى نتمكن من رؤية نهاية أحد أبشع الفصول و أكثرها وحشية في تاريخ قارتنا".

آخر تعديل على الخميس, 12 أكتوير 2023 13:01
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دبلوماسي صحراوي يطلع مسؤولة أممية على موقف جبهة البوليساريو من عملية السلام في الصحراء الغربية
  أدرج يـوم : الخميس, 12 أكتوير 2023 12:58     الفئـة : دولــي   شارك

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