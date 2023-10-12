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1385 شهيدا و6229 جريحا جراء العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية

  أدرج يـوم : الخميس, 12 أكتوير 2023 12:39     الفئـة : دولــي
1385 شهيدا و6229 جريحا جراء العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية

رام الله (فلسطين) - استشهد 1385 فلسطينيا وأصيب 6229 آخرون, جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), نقلا عن مصادر طبية, اليوم الخميس.

وحسب الوكالة, فقد ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 1354 شهيدا و6049 جريحا, فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 31 شهيدا و180 جريحا وأن نحو 60 بالمئة من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء.

وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى استشهاد 1232 فلسطينيا وإصابة 5943 آخرين, جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية.

وتواصل طائرات الاحتلال لليوم السادس على التوالي, قصفها العنيف لقطاع غزة, ما أدى لتدمير آلاف الوحدات السكنية وتضرر البنى التحتية ونزوح نحو ربع مليون فلسطيني عن منازلهم إلى مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة.

آخر تعديل على الخميس, 12 أكتوير 2023 12:46
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1385 شهيدا و6229 جريحا جراء العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية
  أدرج يـوم : الخميس, 12 أكتوير 2023 12:39     الفئـة : دولــي   شارك

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