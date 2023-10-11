المالكي يشيد بمواقف الجزائر اتجاه القضية الفلسطينية

القاهرة - أشاد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي اليوم الأربعاء بالقاهرة, بـ"مواقف الجزائر الداعمة لدولة فلسطين في كافة المنظمات والمحافل الدولية".

و جاء تصريح المالكي خلال محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف على هامش أشغال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية لبحث سبل مواجهة ووقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

و أشار المالكي الى "خطورة هذا العدوان المتدحرج على أهلنا في القطاع، في ضوء إعلان سلطات الاحتلال عن قطع خدمات الكهرباء، والماء، والوقود، والتهديد بقصف شاحنات الإمداد التموينية والطبية".

و أشار في معرض حديثه إلى وجود "اتصالات مكثفة يجريها الرئيس محمود عباس مع جميع الجهات الدولية لتسهيل دخول تلك المساعدات إلى القطاع".

ولفت المالكي في وقت سابق من نهار اليوم, خلال لقاءه بالأمين العام لجامعة الدول العربية, أحمد أبو الغيط إلى "ضرورة العمل على مواصلة الاتصالات الدولية المختلفة, للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في القطاع خاصة في ظل نزوح أكثر من 263 ألفا من منازلهم جراء الاعتداءات, ومطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف العدوان الغاشم وإدخال المساعدات الإغاثية بشكل فوري".