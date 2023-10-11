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جلسة عامة للبرلمان العربي يوم السبت المقبل بمقر الجامعة العربية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 أكتوير 2023 18:44     الفئـة : دولــي
جلسة عامة للبرلمان العربي يوم السبت المقبل بمقر الجامعة العربية

القاهرة- يعقد البرلمان العربي يوم السبت المقبل الجلسة الأولى من "دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث" في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة عادل العسومي رئيس البرلمان.

تحضيرا لأشغال هذه الجلسة, عقدت هيئة مكتب البرلمان العربي اليوم الاربعاء اجتماعا خصص لمناقشة تطورات الأحداث الجارية في فلسطين, في ضوء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة.

و تمت خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة واستعدادات البرلمان العربي لدور الانعقاد الجديد, إضافة إلى جهود البرلمان العربي خلال الفترة الماضية ونشاطه المكثف على المستويات العربية والإقليمية والدولية, وذلك في إطار حرصه على تعزيز الحضور البرلماني العربي  والدفاع عن القضايا العربية أمام كل المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما تطرق الاجتماع لعدد من القضايا المهمة المرتبطة بخطة عمل البرلمان العربي خلال الفترة القادمة.

كلـمات مفتـاحيــة :
جلسة عامة للبرلمان العربي يوم السبت المقبل بمقر الجامعة العربية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 أكتوير 2023 18:44     الفئـة : دولــي   شارك

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