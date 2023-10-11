قوات الإحتلال المغربي تواصل إنتهاك حقوق الإنسان وتعتدي على مدنيين صحراويين

العيون المحتلة - إعتدت قوات الإحتلال المغربي، يوم الأربعاء، على مدنيين صحراويين، بينهم مناضلات، وقامت بسرقة هاتف عضو الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي (إيساكوم)، حسنة أدويهي، أثناء توثيقه للإعتداءات الهمجية لعناصر الإستخبارات المغربية بحق المدنيين العزل.

و قالت "إيساكوم" في منشور على صفحتها الرسمية على "فايسبوك", مرفق بشريط فيديو يوثق الانتهاكات المغربية: "على نهج سياسة الاحتلال الصهيوني, تعتدي قوات الاحتلال المغربي على مدنيين صحراويين بمدينة العيون المحتلة صباح اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023".

و أضافت: "هاجمت قوات الاحتلال المغربي بجميع تشكيلاتها, مجموعة من النساء الصحراويات داخل خيمة, نصبنها من اجل إحياء موروث ثقافي صحراوي بمدينة العيون المحتلة, حيث عمدت قوات الاحتلال الى نزع الخيمة بعنف وقامت بالاعتداء على كل من كان بداخلها و العبث بمحتوياتها".

و أبرزت في السياق أن المناضلة الحقوقية مينة اباعلي, عضو مكتبها الوطني, تعرضت للضرب والسحل والسب بالكلام النابي, كما تم, تضيف, "تعنيف عضو الهيئة, المناضل حسنة ادويهي الذي تعرض للضرب والرشق بالزجاج وسرقة هاتفه النقال اثناء توثيقه للاعتداءات الهمجية للجلادين التابعين لأجهزة لاستخبارات المغربية, ضد نساء صحراويات مسالمات, كما تمت مصادرة الخيمة".

و في بيان لها بمناسبة ذكرى ملحمة "اكديم ازيك" وما يحدث في فلسطين بعد اطلاق عملية "طوفان الاقصى" من قبل المقاومة, اكدت "ايساكوم" انه "لا يمكن لما يقع في غزة الا أن يهز مشاعر الصحراويين, بل ويزكي في النفوس قيم ومشاعر التعاط والتبجيل والتقدير والمناصرة لفعل المقاومة الشعبية الأبية الذي يوحد الشعوب المضطهدة", مردفة : "في مرمى حجر جديد يكون رجع صدى لحجر اكديم إزيك محملا بأخبار قرب انقشاع الاحتلال في فلسطين والصحراء الغربية, آخر مستعمرات هذا العالم".

من جهة اخرى, تعرض حقوقيون صحراويون من تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا" الى تضييق كبير, حيث تم عرقلة الحقوقي علي سالم تامك والمدون الصحراوي براهيم لعجيل للحيلولة دون وصولهما في الوقت المناسب الى الرحلة التي كانت ستقلهم الى تونس.

و أوضح علي سالم تامك في بيان له, أنه بتاريخ 6 اكتوبر تم القبض عليه رفقة المدون براهيم لعجيل في محاولة لمنعهما من مواصلة رحلتهما من مطار العيون إلى تونس عبر مطار الدار البيضاء.

و أفاد الحقوقي الصحراوي انه تعرض و رفيقه الى الابتزاز من بعض المسؤولين في المطار, حيث اضطرا الى دفع مبالغ اضافية لإكمال رحلتهما إلى تونس, في اليوم الموالي.

و تعقيبا على الحادثة, أكدت منظمة "كوديسا" ان استهداف ومنع علي سالم تامك وبراهيم لعجيل, هو "محاولة مخططة تهدف بشكل رئيسي إلى منع حق المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين الصحراويين المعروفين بالدفاع عن حق الشعب الصحراوي في الاستقلال وتقرير المصير والسيادة الكاملة على موارده الطبيعية".