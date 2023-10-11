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أبو الغيط والمالكي يبحثان جهود وقف الإعتداءات الصهيونية على قطاع غزة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 أكتوير 2023 17:28     الفئـة : دولــي

 

القاهرة - بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يوم الأربعاء، خلال لقائه مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي الجهود المبذولة لوقف الإعتداءات الصهيونية على قطاع غزة.

و ذكرت مصادر فلسطينية أن المالكي استعرض أمام الأمين العام لجامعة الدول العربية الاتصالات المكثفة التي يجريها الرئيس الفلسطيني, محمود عباس مع جميع الجهات الدولية لوقف هذا العدوان الصهيوني والعمل على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية الطبية,  في ظل النقص الحاد الذي تعانيه المستشفيات في قطاع غزة من المستلزمات والاطارات الطبية والصحية بصورة عاجلة لإنقاذ مئات المصابين من خطر الموت.

و شدد وزير الخارجية الفلسطيني على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها, وضرورة توفيرها خاصة في ضوء إعلان سلطات الاحتلال  الصهيوني عن قطع خدمات الكهرباء والماء والوقود والتهديد بقصف شاحنات الإمداد التموينية والطبية.

و لفت إلى "ضرورة العمل على مواصلة الاتصالات الدولية المختلفة, للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في القطاع خاصة في ظل نزوح أكثر من 263 ألفا من منازلهم جراء الاعتداءات, ومطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف العدوان الغاشم وإدخال المساعدات الإغاثية بشكل فوري".

من جانبه, شدد أبو الغيط على أهمية وقف الاعتداءات وتجنب استهداف كافة المدنيين, مؤكدا على "أهمية التحرك العربي الفاعل بهذا الخصوص".

و جاء اللقاء على هامش أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية, والذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية لبحث مواجهة ووقف الاعتداءات الصهيونيةعلى قطاع غزة.

و استشهد 1078 فلسطينيا وأصيب 5314 آخرون جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر طبية يوم الأربعاء.

كلـمات مفتـاحيــة :
أبو الغيط والمالكي يبحثان جهود وقف الإعتداءات الصهيونية على قطاع غزة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 أكتوير 2023 17:28     الفئـة : دولــي   شارك

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