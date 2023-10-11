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الإحتلال الصهيوني يحتجز طاقما تابعا لتلفزيون فلسطين جنوب الضفة الغربية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 أكتوير 2023 17:06     الفئـة : دولــي

رام الله (الضفة الغربية)- إحتجزت قوات الإحتلال الصهيوني، يوم الأربعاء، طاقما تابعا لتلفزيون فلسطين عند مدخل مدينة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة.

و أوضح مدير تلفزيون فلسطين في الخليل, جهاد القواسمة أن قوات الاحتلال احتجزت الطاقم لمدة ساعتين، ومنعتهم من التصوير ومواصلة عملهم أثناء إعدادهم تقريرا إخباريا عن الإغلاقات والحواجز العسكرية في المحافظة.

و أضاف جهاد القواسمة أن قوات الاحتلال شتمت طاقم تلفزيون فلسطين بألفاظ نابية، وفتشت مركبتهم الخاصة بالتلفزيون، التي تحمل إشارات الصحافة بشكل واضح، ودققت في هواتفهم الخليوية وبطاقاتهم الشخصية رغم إبرازهم لبطاقاتهم الصحفية.

يشار الى أن 1078 فلسطينيا استشهدوا و أصيب 5314 آخرون جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), نقلا عن مصادر طبية, اليوم.

آخر تعديل على الأربعاء, 11 أكتوير 2023 20:07
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الإحتلال الصهيوني يحتجز طاقما تابعا لتلفزيون فلسطين جنوب الضفة الغربية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 أكتوير 2023 17:06     الفئـة : دولــي   شارك

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