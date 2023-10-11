الإحتلال الصهيوني يحتجز طاقما تابعا لتلفزيون فلسطين جنوب الضفة الغربية

و أوضح مدير تلفزيون فلسطين في الخليل, جهاد القواسمة أن قوات الاحتلال احتجزت الطاقم لمدة ساعتين، ومنعتهم من التصوير ومواصلة عملهم أثناء إعدادهم تقريرا إخباريا عن الإغلاقات والحواجز العسكرية في المحافظة.

و أضاف جهاد القواسمة أن قوات الاحتلال شتمت طاقم تلفزيون فلسطين بألفاظ نابية، وفتشت مركبتهم الخاصة بالتلفزيون، التي تحمل إشارات الصحافة بشكل واضح، ودققت في هواتفهم الخليوية وبطاقاتهم الشخصية رغم إبرازهم لبطاقاتهم الصحفية.