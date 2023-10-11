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إنتهاك حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية عنوان ليوم دراسي بجامعة إشبيلية الإسبانية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 أكتوير 2023 16:28     الفئـة : دولــي

مدريد- احتضنت جامعة "بابلو دي أولابيدي" بمدينة اشبيلية الاسبانية, يوما دراسيا حول الوضع بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الشعب الصحراوي هناك على يد الاحتلال المغربي, حيث تمت مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لإطلاق صراح المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية و إيجاد حل عادل يحقق للشعب الصحراوي حريته و استقلاله.

و في كلمة له خلال افتتاح الحدث, أكد رئيس اتحاد عمال إشبيلية على "الدعم التام و اللامشروط لكفاح الشعب الصحراوي النابع من الحق و العدالة الدولية", داعيا الأمم المتحدة إلى ضرورة إيجاد حل عادل للشعب الصحراوي يمكنه من استكمال سيادته على ترابه الوطني, حسب ما أفادت به وكالة الانباء الصحراوية (وأص) اليوم الأربعاء.

بدوره, قدم المكلف بالعلاقات الخارجية باتحاد الطلبة الصحراويين, أعلي عمار البخاري, خلال مداخلة له, إحاطة شاملة حول مسار القضية الصحراوية تاريخيا وما تشهده في الظروف الحالية من تطورات على مختلف الأصعدة سياسيا وعسكريا.

أما أمين رابطة الطلبة الصحراويين بإسبانيا, محمد مولود, فقد ركز في كلمته على دور الطلبة الصحراويين في معركة التحرير و البناء, معرجا على التاريخ النضالي الطلابي الصحراوي والمراحل التي مر بها منذ التأسيس.

كما أكد على ان الطلبة الصحراويين اليوم "هم أكثر استعدادا وجاهزية لحمل مشعل الغد, وذلك لما يتطلبه الوضع الراهن للقضية الصحراوية", مشددا على "الأهمية البالغة" لدور المنظمات الطلابية الإسبانية الصديقة في المرافعة والدفاع عن حق الشعب الصحراوي.

آخر تعديل على الأربعاء, 11 أكتوير 2023 16:45
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إنتهاك حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية عنوان ليوم دراسي بجامعة إشبيلية الإسبانية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 أكتوير 2023 16:28     الفئـة : دولــي   شارك

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