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إستشهاد أربعة مسعفين جراء قصف صهيوني لسيارة إسعاف شمال غزة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 أكتوير 2023 15:49     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين المحتلة)- استشهد أربعة من الطواقم الطبية الفلسطينية (مسعفين), اليوم الأربعاء, ثلاثة منهم جراء قصف طائرات الاحتلال الصهيوني لسيارة إسعاف, شمال قطاع غزة, فيما استشهد الرابع بقصف على مدينة غزة.

و أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرات الاحتلال قصفت سيارة إسعاف بشكل مباشر في منطقة أبراج الندى شمال القطاع, الأمر الذي أدى إلى تدميرها و استشهاد ثلاثة من طاقمها, فيما استشهد مسعف رابع في قصف صهيوني استهدف مدينة غزة.

و تتعمد قوات الاحتلال استهداف مركبات الإسعاف وإعاقة حركة تنقلها.

و أفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم باستشهاد 1078 فلسطينيا و اصابة 5314 آخرين, جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية.

يذكر أن المقاومة الفلسطينية بغزة, كانت قد أطلقت السبت الماضي, عملية "طوفان الأقصى" ردا على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

آخر تعديل على الأربعاء, 11 أكتوير 2023 16:47
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إستشهاد أربعة مسعفين جراء قصف صهيوني لسيارة إسعاف شمال غزة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 أكتوير 2023 15:49     الفئـة : دولــي   شارك

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