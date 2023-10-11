إستشهاد أربعة مسعفين جراء قصف صهيوني لسيارة إسعاف شمال غزة

ترحيل المدعو بلحاسني يعقوب إلى الجزائر -

عطاف يجري بالقاهرة مشاورات ثنائية مع أبو الغيط ويتحادث مع عدد من نظرائه العرب -

نواب بالمجلس الشعبي الوطني يدعون لمواصلة جهود تحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية للمواطنين -

الأمم المتحدة/اللجنة ال4: بلدان عدة تدعو الى تنظيم استفتاء من أجل تقرير المصير في الصحراء الغربية -

كمبالا تجدد دعمها لكفاح الشعب الصحراوي وتدعو لاحترام المبادئ المؤسسة للاتحاد الافريقي -

كرة القدم - بطولة الرابطة المحترفة الأولى (تسوية الرزنامة): برنامج المقابلات -

إحباط محاولات إدخال أزيد من 9 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب -

الخارجية الفلسطينية : الاحتلال يرتكب إبادة جماعية في غزة باستخدام أسلحة محرمة دوليا -

انعقاد الدورة ال6 للحوار الاستراتيجي الجزائري-الأمريكي اليوم الأربعاء -

المجلس الشعبي الوطني : استئناف جلسة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة -

فلسطين: 1078 شهيدا و5314 جريحا جراء العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية -

عطاف يتوجه إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية حول فلسطين -

تتويج نور الهدى عمران من قسنطينة بالجائزة الأولى لحفظ و تجويد و تفسير القرآن الكريم -

بيان السياسة العامة للحكومة : نواب المجلس الشعبي الوطني يدعون إلى تسريع وتيرة الرقمنة -

تدعيم الملف الإلكتروني للمرضى ببيانات تخص الصحة العقلية -

طوفان الأقصى دليل على أن مسار التطبيع فشل فشلا ذريعا -

منتدى الدول المصدرة للغاز يحذر من الدعوات لوقف الإستثمار في الغاز الطبيعي -

مشاركة 7 بلدان في الطبعة ال12 للمهرجان الدولي للمسرح ببجاية -

نواب المجلس الشعبي الوطني يشيدون بمواقف رئيس الجمهورية الداعمة للقضية الفلسطينية -