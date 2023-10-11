التنظيم العمالي الصحراوي حاضر في الساحة الدولية من أجل حشد التأييد الدولي

بومرداس - أكد الأمين العام للإتحاد العام لعمال الساقية الحمراء و وادي الذهب, سلامة البشير, اليوم الأربعاء ببومرداس أن التنظيم العمالي الصحراوي يلعب دورا حيويا في نشر القضية الصحراوية و حشد التأييد لها و التحسيس بعدالتها عبر المنابر و المنتديات النقابية الدولية.

و أوضح مسؤول هذا التنظيم النقابي في مداخلة حول "مسار النضال العمالي الصحراوي" ألقاها بمناسبة الأسبوع التضامني النقابي الجزائري-الصحراوي, أن الإتحاد العمالي الصحراوي "بات يلعب أدوارا حيوية في سبيل نصرة قضيته من خلال طرح و نشر إنشغالات الشعب الصحراوي خارجيا و حشد الدعم الدبلوماسي له عبر مختلف المنابر و المنتديات الدولية".

و أضاف المتحدث أن هيئته النقابية تعمل في إفريقيا على مستوى النقابات الوطنية خاصة و أنه عضو في منظمة إتحاد النقابات الإفريقية منذ سنة 1987 و تربطه علاقات مميزة مع أغلب المنظمات النقابية الإفريقية.

وقال مسترسلا : "وعلى المستوى الأوروبي فيرتبط الإتحاد بعلاقات صداقة و تعاون مع الكثير من التنظيمات النقابية الأوروبية و في مقدمتها الإسبانية و الإيطالية و البرتغالية و البريطانية و الفرنسية و النرويجية و السويدية ,عن طريق تنفيذ مشاريع تعاون في مجالات متعددة كدعم البني التحتية و التكوين النقابي و المهني و التشغيل".

و أشار المسؤول الصحراوي إلى أنه "بغرض نصرة القضية الصحراوية كذلك يشارك التنظيم النقابي الصحراوي في الكثير من الأنشطة التي تنظمها التنظيمات العمالية العالمية كالندوات و المؤتمرات و تبادل الزيارات إلى جانب مشاركة هذه النقابات في ورشة العمل النقابي التي ينظمها الإتحاد الصحراوي سنويا في إحدى الدول الأوروبية لدعم قضية الشعب الصحراوي".

و فيما يتعلق بدول أمريكا اللاتينية, اكد السيد سلامة ان الساحة النقابية في هذه الدول على غرار البرازيل و الأرجنتين و كوبا و فنيزويلا و بنما و المكسيك, تعد "سندا حقيقيا للإتحاد الصحراوي حيث مدت معه جسورا لعلاقات عمل مشتركة في شتى المجالات" .

من جهة أخرى، ذكر المتحدث أن الإتحاد العام لعمال الساقية الحمراء و واد الذهب تأسس بعد سنة من إعلان ميلاد الجبهة الشعبية للساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو), أي بتاريخ 15 ديسمبر 1975 على يد مجموعة من المناضلين الصحراويين يتقدمهم الشهيد ولد مصطفى السيد الذي كان أول رئيس له.

و أشار السيد سلامة أنه تم تأسيس هذه الهيئة العمالية, التي عقدت منذ تأسسيه ا9 مؤتمرات, في ظروف من العمل السري, حيث باشرت فور ذلك عمليات التجنيد و تأطير المناضلين في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب , من خلال التوعية و نشر الفكر الثوري التحرري.

و من بين أهم ما يتضمنه هذا الأسبوع الذي إنطلق الإثنين الماضي و سيتواصل إلى غاية السبت القادم , إلقاء محاضرات و فتح ورشات تعالج عدد من القضايا من بينها "أوجه التشابه في تاريخ الحركة النقابية الجزائرية و الصحراوية" و " منهجية بناء فريق عمل متخصص قوي و فعال" و "أهم المهارات النقابية" و "دورة تدريبية في منهجية إعداد خطة تشغيلية".

كما تشمل هذه التظاهرة, التي ينظمها الإتحاد العام للعمال الجزائريين بكلية الحقوق بجامعة بومرداس بمشاركة زهاء 100 إطار و نقابي من الصحراء الغربية إلى جانب وفود من عدد من الدول الإفريقية, تنظيم الجمعة القادم مقابلة رمزية في كرة القدم بين عمال النقابتين الجزائرية و الصحراوية.