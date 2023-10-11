كمبالا تجدد دعمها لكفاح الشعب الصحراوي وتدعو لاحترام المبادئ المؤسسة للاتحاد الافريقي

جاء ذلك خلال الإستقبال الذي خص به الرئيس الاوغندي, وزير الشؤون الخارجية الصحراوي, محمد سيداتي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, الأمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي, حسب ما نقلته مساء أمس الثلاثاء وكالة الانباء الصحراوية (واص).
وبهذه المناسبة, سلم الوزير سيداتي إلى الرئيس الأوغندي رسالة خطية من نظيره الصحراوي, كما نقل إليه تحياته الحارة وعزمه على مواصلة العمل معه لتجسيد طموحهما المشترك
في الرقي بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين إلى أعلى المراتب المتاحة, تضيف "واص".
وفي كلمة له بالمناسبة, جدد الرئيس الاوغندي -حسب ذات المصدر- دعم بلاده لكفاح الشعب الصحراوي ومرافقته حتى نيل حريته و استقلاله, مشددا على "مكانة الجمهورية الصحراوية في قلوب الشعوب الافريقية والشعب الأوغندي على الخصوص".
وأكد الرئيس موسيفيني على ضرورة احترام المبادئ والمواثيق المؤسسة للاتحاد الإفريقي, مشيرا بالقول: "لن تكتمل حرية إفريقيا إلا بإنهاء احتلال الصحراء الغربية, وهذا من سمات وفائنا لآبائنا المؤسسين للصرح الإفريقي الحر والموحد".