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ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 973 شهيدا وأكثر من 5130 مصابا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 أكتوير 2023 09:52     الفئـة : دولــي
ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 973 شهيدا وأكثر من 5130 مصابا

رام الله (فلسطين) - ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني المستمر و الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة, إلى 973 شهيدا, وأكثر من 5130 مصابا, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن مصادر صحية قولها إن 950 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة, وأصيب 5000 آخرون في الغارات المستمرة على أنحاء القطاع كافة, لليوم الخامس على التوالي.

وفي الضفة الغربية, ارتفع عدد الشهداء إلى 23 شهيدا, بعد ارتقاء الشهيدين عبد الرحمن فرج, وعلي عبيسان العباسي, برصاص الاحتلال في حي عين اللوزة في بلدة سلوان بمدينة القدس, وأصيب نحو 130 آخرين.

وكانت حصيلة سابقة للعدوان أشارت إلى سقوط إلى 849 شهيدا ونحو 4360 مصابا.

وتواصل المقاتلات الحربية للاحتلال الصهيوني, شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

للتذكير فإن المقاومة الفلسطينية بغزة كانت قد أطلقت السبت الماضي, عملية "طوفان الأقصى" ردا على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

آخر تعديل على الأربعاء, 11 أكتوير 2023 11:12
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ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 973 شهيدا وأكثر من 5130 مصابا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 أكتوير 2023 09:52     الفئـة : دولــي   شارك

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