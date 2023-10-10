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فلسطين: انتشال 15 شهيدا من تحت أنقاض منزل تعرض لقصف صهيوني بغزة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 أكتوير 2023 19:48     الفئـة : دولــي

غزة - انتشلت طواقم الإسعاف ,اليوم الثلاثاء ,15 شهيدا فلسطينيا من تحت أنقاض منزل تعرض لقصف صهيوني في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفأ), عن مصادر محلية, أن الشهداء الذين تم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض معظمهم من النساء والأطفال, مشيرة إلى أن المنزل تعرض لقصف طائرات الاحتلال دون سابق انذار.

من ناحية أخرى, قصفت طائرات الاحتلال مسجد الإمام علي في مخيم جباليا, كما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال لمنزل في رفح جنوبي قطاع غزة.

واستأنف طيران الاحتلال سلسلة غارات على مدينة خان يونس جنوبي القطاع, كما أطلقت دبابات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شرقي خان يونس عدة قذائف صوب منازل المواطنين وأراضيهم الزراعية, واستهدفت بحرية الاحتلال بعشرات القذائف شاطئ دير البلح وسط قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلين في مدينة دير البلح وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة, وجددت قصفها لمنطقة العطاطرة في بيت لاهيا شمالي القطاع.

وتشن قوات الاحتلال عدوانا متواصلا وشاملا منذ السبت الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية, ما أدى إلى ارتقاء 849 شهيدا واصابة 4360 آخرين .

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فلسطين: انتشال 15 شهيدا من تحت أنقاض منزل تعرض لقصف صهيوني بغزة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 أكتوير 2023 19:48     الفئـة : دولــي   شارك

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