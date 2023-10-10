فلسطين : دعوات للتحرك لإحتواء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة

الجزائر- يعرف المشهد في الاراضي الفلسطينية المحتلة المزيد من التصعيد غير المسبوق, نتيجة للعدوان الصهيوني الشامل الذي دخل يومه الرابع, مخلفا 849 شهيدا, و 4360 جريحا, و دمارا هائلا في البنية التحتية بقطاع غزة, و الضفة المحتلة, فيما توالت الدعوات من أجل التحرك لاحتواء الوضع الانساني المتدهور, وسط تحذيرات من تداعياته الخطيرة.

و أمام المخطط الإجرامي الذي ينفذه الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني, من خلال عمليات إبادة جماعية شاملة في قطاع غزة, عن طريق القصف المكثف والعنيف دون توقف للمنازل الآهلة بالسكان, و البنية التحتية, بدأت التحركات على أكثر من صعيد لإلزام الكيان الصهيوني على فك الحصار الكامل غير القانوني على قطاع غزة.

و في السياق, دعت منظمة الصحة العالمية إلى فتح ممر إنساني إلى غزة لإدخال الإمدادات الطبية, وسط ارتفاع حصيلة للشهداء و الجرحى المدنيين, و الدمار غير المسبوق في البنية التحتية, والمباني السكنية.

و قال طارق ياسار يفيتش, الناطق باسم منظمة الصحة العالمية أن "فتح ممر إنساني يعد أمر ضروري لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان", مضيفا أن المنظمة ,"تجري محادثات مع مختلف الشركاء في محاولة لإيجاد طريقة لإدخال المساعدات الطبية إلى قطاع غزة.

و أشارت المنظمة الى نفاذ الإمدادات الطبية التي كانت مخزنة في غزة, مؤكدة أن 13 هجوما وقع على مرافق صحية في غزة منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع, يوم السبت الماضي.

و كان تيدروس أدهانوم غيبرييسوس, المدير العام لمنظمة الصحة العالمية, قد بحث خلال اجتماع إقليمي للمنظمة, إمكانية نقل سلع أساسية من أجل تقديم الرعاية الصحية وضمان سير عمل المستشفيات بشكل سليم.

و في سياق التطورات الخطيرة في قطاع غزة, طالب الرئيس الفلسطيني, محمود عباس, الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, بضرورة تدخل الأمم المتحدة بشكل فوري لوقف العدوان الصهيوني المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني, وخاصة في قطاع غزة, مشددا على أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية لسكان القطاع, مع التأكيد على ضرورة تدخل الأمم المتحدة لمنع حدوث كارثة إنسانية, وضرورة القيام بواجباتها التي أقرتها الشرعية الدولية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

بدوره, أكد غوتيريش أن الأمم المتحدة," تبذل جهودا من أجل توفير المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة، وإجراء الاتصالات مع جميع الأطراف الدولية المعنية من أجل وقف التصعيد.

من جهتها, أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, قطع الاحتلال الصهيوني للاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر ومنع وصولها إليهم, بما في ذلك المياه والكهرباء والمواد الغذائية والطبية والوقود, مشددة على أن الأمر انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني.

و في السياق, حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من أزمة إنسانية في قطاع غزة بسبب العدوان الصهيوني بحق المدنيين, بما في ذلك الطواقم الطبية.

و في الاطار, كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا), عن أن أكثر من 123 ألف شخص نزحوا داخليا في قطاع غزة, في ظل تواصل عدوان الاحتلال الصهيوني.

و قدرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا", أن أكثر من نصف النازحين يلجؤون إلى المدارس, وأنها خصصت ملاجئ طارئة لاستضافتهم وتقديم المساعدات الحيوية لهم.

هذا وواصلت قوات الاحتلال, اليوم الثلاثاء, تشديد إجراءاتها العسكرية في محافظات الضفة الغربية, بإغلاق مداخل المدن والبلدات والقرى, وعرقلة حركة المواطنين الفلسطينيين.