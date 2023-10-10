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القصف الصهيوني يدمر 22639 وحدة سكنية في قطاع غزة منذ بدء العدوان

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 أكتوير 2023 17:57     الفئـة : دولــي
القصف الصهيوني يدمر 22639 وحدة سكنية في قطاع غزة منذ بدء العدوان

القدس المحتلة- قدرت مؤسسات محلية فلسطينية, في قطاع غزة, عدد الوحدات السكنية التي دمرها قصف طائرات الاحتلال الصهيوني الحربية خلال العدوان المتواصل على القطاع  لليوم الرابع على التوالي بـ 22639 وحدة سكنية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)  عن هذه المؤسسات قولها بأن طائرات الاحتلال دمرت 168 مبنى بشكل كلي, تضم 1009 وحدات سكنية, و12630 بشكل جزئي, منها 560 وحدة غير صالحة للسكن في القطاع, إضافة إلى قصف 23 بناية وموقعا في مدينة غزة.

وبينت أن 10 مؤسسات طبية تعرضت للقصف, اضافة الى استهداف 12 مركبة إسعاف بشكل مباشر, فيما تضررت 48 مدرسة بشكل جزئي وبليغ جراء قصف طائرات الاحتلال.

يشار إلى أن هناك 70 مركز إيواء, يضم نحو 187 ألف نازح بفعل قصف الاحتلال المستمر لقطاع غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة, لليوم الرابع, إلى 849 شهيدا و4360 جريحا, فيما بلغت حصيلة العدوان على الضفة الغربية المحتلة أيضا 19 شهيدا ونحو 110 جرحى منذ يوم السبت الماضي.

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القصف الصهيوني يدمر 22639 وحدة سكنية في قطاع غزة منذ بدء العدوان
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 أكتوير 2023 17:57     الفئـة : دولــي   شارك

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