فتح تدعو الأحزاب العربية إلى هبة تضامنية لدعم الفلسطينيين والتنديد بجرائم الإحتلال

رام الله (فلسطين) - دعت حركة التحرير الفلسطينية "فتح"، الأحزاب والقوى السياسية في الوطن العربي، إلى هبة عربية لمساندة الشعب الفلسطيني ضد الجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة.

و أضافت الحركة, في بيان لها اليوم الثلاثاء, تلقت /وأج نسخة منه, أنه "لليوم الرابع على التوالي تمارس قوات الاحتلال الصهيوني أبشع الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين اطفالا ونساء وشيوخا في قطاع غزة مستخدمة كل ما تملكه من طائرات وسفن حربية ومدافع ودبابات وصواريخ وقنابل فسفورية ونابالم المحرمة دوليا, وهذا كله يجري في ظل صمت عالمي مريب".

و أضافت الحركة "ان الاحتلال يرتكب ابشع المجازر ويقصف البيوت والأبراج السكنية فوق ساكنيها و يذبح الاطفال والنساء والاطباء والصحفيين في محاولة لرد الاعتبار لهزيمته النكراء امام المناضلين من ابناء الشعب الفلسطيني الذين يدافعون عن حريتهم وعدالة قضيتهم (...) ويضحون بأرواحهم دفاعا عن شرف الأمة العربية والاسلامية".

و دعا البيان الضمائر الحية في الاحزاب السياسية العربية لعدم السكوت امام ما يرتكب من جرائم ضد الانسانية في قطاع غزة, وحرمان نحو مليونين شخص من الكهرباء والماء والغذاء, مبرزا أن "جرائم الاحتلال الصهيوني فاقت جرائم النازية إبان الحرب العالمية الثانية دون إعارة ادنى اهتمام للقوانين والشرائع الدولية والسماوية".

كما ناشد البيان "أن تحشد الاحزاب العربية الدعم من أجل نصرة فلسطين وشعبها, ولو من خلال نزول شعبي الى الشوارع للتعبير عن رفضها لهذه الجرائم البشعة التي ترتكب في غزة", داعيا مختلف التشكيلات السياسية العربية "لإمطار الامم المتحدة برسائل الادانة ودعوة باقي التشكيلات الحزبية والسياسية في العالم لدعم ومؤازرة والتضامن مع الشعب الذي يقاتل من أجل حقوقه المشروعة في الحرية".

و أكدت الحركة أن المطلوب اليوم من الاحزاب العربية, "الخروج بمسيرات كبرى في كل مدينة عربية, والاعتصام أمام المؤسسات الحقوقية والدولية للتعبير عن صرختهم العالية ضد ما يقوم به جيش الكيان الصهيوني من مذابح وجرائم ضد الإنسانية".

و جاء بيان المفوضية في الوقت الذي تواصل المقاتلات الحربية للاحتلال الصهيوني, اليوم الثلاثاء, شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي, حيث ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني إلى 788 شهيدا ونحو 4100 مصاب.

و يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية بغزة قد أطلقت السبت الماضي, عملية "طوفان الأقصى" ردا على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.