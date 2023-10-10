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إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية إلى 849 شهيدا و4360 جريحا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 أكتوير 2023 17:35     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين المحتلة) - إرتفعت حصيلة العدوان الصهيوني المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، إلى 849 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى 4360، حسب ما أفادت به يوم الثلاثاء وزارة الصحة الفلسطينية.

و قالت الوزارة إن 830 شهيدا ارتقوا في غزة و أصيب 4250 آخرين في الغارات المستمرة على أنحاء القطاع كافة منذ السبت الماضي.

و أضافت أن 19 شهيدا ارتقوا في الضفة الغربية, آخرهم أحمد شرف خلف عوض (20 عاما) في بلدة بيت أمر شمال الخليل, بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 110.

و كانت حصيلة سابقة للعدوان أشارت إلى سقوط 788 شهيدا وتسجيل نحو 4100 مصابا.

و تواصل المقاتلات الحربية للاحتلال الصهيوني, اليوم الثلاثاء, شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية بغزة قد أطلقت السبت الماضي, عملية "طوفان الأقصى" ردا على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 أكتوير 2023 18:24
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إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية إلى 849 شهيدا و4360 جريحا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 أكتوير 2023 17:35     الفئـة : دولــي   شارك

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