الهلال الأحمر الفلسطيني يحذر من أزمة إنسانية في قطاع غزة بسبب العدوان الصهيوني

غزة - حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يوم الثلاثاء، من أزمة إنسانية في قطاع غزة، بسبب العدوان الصهيوني بحق المدنيين في القطاع، بمن في ذلك الطواقم الطبية.

و قالت الجمعية - في بيان-, إن قوات الاحتلال "تواصل انتهاكها لأحكام القانون الدولي الإنساني باستهدافها للسكان المدنيين, وتدمير البنية التحتية بشكل كامل في بعض مناطق القطاع, الأمر الذي يعيق تأدية الجمعية لمهمتها الإنسانية", مضيفة أنها تنظر ب"بالغ الخطورة نحو تصريحات مسؤولين صهاينة بفرض حصار كامل على القطاع, وحظر دخول الطعام والماء والوقود إليه, الأمر الذي يشكل عقابا جماعيا لأكثر من مليوني مدني فلسطيني".

و حذرت جمعية الهلال الأحمر, في بيانها, من خطورة ارتفاع وتيرة انتهاكات قوات الاحتلال بحق الطواقم الطبية في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة, إذ سجلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وحدها 23 انتهاكا بحق مهامها الطبية منذ يوم /السبت/ الماضي, منها 7 انتهاكات في قطاع غزة, نجم عنها إصابة 5 أفراد من طواقم إسعاف الجمعية, أحدهم بحالة حرجة, إلى جانب أضرار مادية في 6 مركبات إسعاف, وأضرار في غرفة عمليات الطوارئ في مقر الجمعية الرئيسي نتيجة القصف العشوائي المتواصل لقوات الاحتلال.

كما أوضحت أيضا أنها تعاني إلى جانب المؤسسات الإنسانية الأخرى من شح المواد الأساسية اللازمة لاستمرار تقديم خدماتها, نتيجة لهذا الحصار غير القانوني.

و طالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بوضع حد لإفلات سلطات الاحتلال من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني, والتي قد تصل إلى جرائم حرب, و طالبت كذلك بتوفير الحماية للطواقم الطبية والإنسانية, بما يضمن الوصول الآمن إلى كل المرضى والجرحى.