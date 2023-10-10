فلسطين: منظمة الصحة العالمية تدعو الى فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة لتوفير الإمدادات الطبية

منتدى الدول المصدرة للغاز : عرقاب يدعو إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان إستقرار الأسواق -

إدراج القرض الشعبي الجزائري و بنك التنمية المحلية في البورصة، وإستحداث بنك بريدي قريبا -

وزير الإتصال : تنظيم القنوات التلفزيونية الخاصة سيكون وفقا لما ينص عليه القانون -

الإحتلال الصهيوني ينفذ مخططه الإجرامي من خلال عمليات إبادة جماعية شاملة -

محروقات : تحقيق 10 إكتشافات جديدة للمكامن الناضجة بين يناير و سبتمبر 2023 -

إسترجاع 1530 هكتارا من العقار الصناعي غير المستغل -

مجلس الأمة يحيل أربعة تعديلات على لجنة متساوية الأعضاء -

المنتخب الوطني الجزائري بقسنطينة إستعداد لمواجهة الرأس الأخضر -

الجزائر تواصل العمل على إضفاء مزيد من الحيوية على السياسة الخارجية للبلاد -

الجزائر تتوقع نموا إقتصاديا ب3 ر5 بالمائة في 2023 -

بيان السياسة العامة للحكومة يؤكد على مواصلة تجسيد برنامج رئيس الجمهورية -

مصنع الإسمنت بالشلف يتحصل على شهادة مطابقة المعايير الأوروبية لخمس منتجات إسمنتية -

الأمم المتحدة / اللجنة الرابعة: المزيد من الدول تضم صوتها الى الدعوات لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير -

بيان السياسة العامة للحكومة: إبراز جهود الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على السيادة الوطنية -

وزارة التربية الوطنية تحدد رزنامة الاختبارات الفصلية للسنة الدراسية 2023-2024 -

بيان السياسة العامة للحكومة: مواصلة الجهود الرامية لتحسين ظروف ممارسة الحقوق والحريات -

بيان السياسة العامة للحكومة: إعطاء الأولوية اللازمة لضمان أمن وراحة المواطنين -

بيان السياسة العامة للحكومة يبرز أهمية مواصلة تجسيد السياسة الاجتماعية للدولة -

بيان السياسة العامة للحكومة: إرساء أسس عدالة عصرية ومستقلة -