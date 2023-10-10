فلسطين: منظمة الصحة العالمية تدعو الى فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة لتوفير الإمدادات الطبية

وقال طارق ياساريفيتش الناطق باسم منظمة الصحة العالمية - خلال إحاطة صحفية من جنيف - "إن فتح ممر إنساني أمر ضروري لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان".
وأضاف أن المنظمة تجري محادثات مع مختلف الشركاء في محاولة لإيجاد طريقة لإدخال المساعدات الطبية إلى قطاع غزة.
من جهتها, أشارت منظمة الصحة إلى نفاد الإمدادات الطبية التي كانت مخزنة في غزة, مؤكدة أن 13 هجوما وقع على مرافق صحية في غزة منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع, يوم السبت الماضي.
وكان تيدروس أدهانوم غيبرييسوس, المدير العام لمنظمة الصحة العالمية, قد بحث أمس الاثنين - خلال اجتماع إقليمي للمنظمة - إمكانية نقل سلع أساسية من أجل تقديم الرعاية الصحية وضمان سير عمل المستشفيات بشكل سليم.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, قد أعرب أمس عن قلقه الشديد بعد إعلان الاحتلال الصهيوني أنه سيفرض حصارا كاملا على قطاع غزة.
يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية بغزة قد أطلقت السبت الماضي, عملية "طوفان الأقصى" ردا على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.