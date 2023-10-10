عضو بالكونغرس الأمريكي تطالب بوقف التمويل العسكري للاحتلال الصهيوني

واشنطن- طالبت عضو الكونغرس الديمقراطية, كوري بوش, بقطع التمويل العسكري عن الاحتلال الصهيوني, على خلفية عدوانه الغاشم على قطاع غزة المحاصر وقتله للمدنيين ونسف منازلهم, حسبما افادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة, أن كوري بوش, قالت إن "تركيزنا النهائي يجب أن ينصب على السلام العادل والدائم الذي يضمن السلامة للجميع في المنطقة, ولا تبرير للمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان".

وأكدت عضو الكونغرس الديمقراطية, أنه "وكجزء من تحقيق سلام عادل ودائم, يجب علينا أن نقوم بدورنا في وقف هذا العنف والصدمة", مشيرة إلى أن الأمر بإمكانه أن يتحقق من خلال إنهاء دعم الحكومة الأمريكية للاحتلال العسكري الصهيوني والفصل العنصري.

ويشار إلى أن حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة, ارتفعت الى 704 شهداء و نحو 3900.

وتواصل الطائرات الحربية للاحتلال الصهيوني, ولليوم الرابع على التوالي, شن المزيد من غاراتها على منازل المواطنين في قطاع غزة, بحيث شنت مئات الغارات أمس, على مؤسسات ومبان ومقرات مختلفة في حي الرمال غرب مدينة غزة, وألحقت دمارا كبيرا بها وسوتها بالأرض.