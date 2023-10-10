Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عضو بالكونغرس الأمريكي تطالب بوقف التمويل العسكري للاحتلال الصهيوني

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 أكتوير 2023 11:21     الفئـة : دولــي

واشنطن- طالبت عضو الكونغرس الديمقراطية, كوري بوش, بقطع التمويل العسكري عن الاحتلال الصهيوني, على خلفية عدوانه الغاشم على قطاع غزة المحاصر وقتله للمدنيين ونسف منازلهم, حسبما افادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة, أن كوري بوش, قالت إن "تركيزنا النهائي يجب أن ينصب على السلام العادل والدائم الذي يضمن السلامة للجميع في المنطقة, ولا تبرير للمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان".

وأكدت عضو الكونغرس الديمقراطية, أنه "وكجزء من تحقيق سلام عادل ودائم, يجب علينا أن نقوم بدورنا في وقف هذا العنف والصدمة", مشيرة إلى أن الأمر بإمكانه أن يتحقق من خلال إنهاء دعم الحكومة الأمريكية للاحتلال العسكري الصهيوني والفصل العنصري.

ويشار إلى أن حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة, ارتفعت الى 704 شهداء و نحو 3900.

وتواصل الطائرات الحربية للاحتلال الصهيوني, ولليوم الرابع على التوالي, شن المزيد من غاراتها على منازل المواطنين في قطاع غزة, بحيث شنت مئات الغارات أمس, على مؤسسات ومبان ومقرات مختلفة في حي الرمال غرب مدينة غزة, وألحقت دمارا كبيرا بها وسوتها بالأرض.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
عضو بالكونغرس الأمريكي تطالب بوقف التمويل العسكري للاحتلال الصهيوني
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 أكتوير 2023 11:21     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.10

عضو بالكونغرس الأمريكي تطالب بوقف التمويل العسكري للاحتلال الصهيوني

23.10.10

بيان السياسة العامة للحكومة: إرساء أسس عدالة عصرية ومستقلة

23.10.10

الوزير الأول يشرع في عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني

23.10.10

الخارجية الفلسطينية تدين قطع الاحتلال الصهيوني للاحتياجات الأساسية عن قطاع غزة

23.10.10

وزير التربية يترأس ندوة وطنية حول استكمال العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي 2023-2024

23.10.10

المهرجان الدولي للمونودرام النسائي بالوادي من 6 إلى 10 نوفمبر وفلسطين ضيف شرف

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.09

بعض المنظمات غير الحكومية تتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان

23.10.09

بيان السياسة العامة للحكومة محور يوم دراسي نظمته حركة مجتمع السلم

23.10.09

عطاف يتباحث مع وزير التضامن والتنمية الاجتماعية الفلسطيني الأوضاع في الأراضي المحتلة

23.10.09

المجلس الشعبي الوطني : لجنة الدفاع الوطني تناقش برنامج عملها للدورة البرلمانية 2023-2024

23.10.09

وزير المجاهدين يستقبل سفير الموزمبيق بالجزائر

23.10.09

وزير المجاهدين يستقبل سفيرة السودان بالجزائر