الخارجية الفلسطينية تدين قطع الاحتلال الصهيوني للاحتياجات الأساسية عن قطاع غزة

رام الله (فلسطين) - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, اليوم الثلاثاء, قطع الاحتلال الصهيوني للاحتياجات الأساسية عن قطاع غزة المحاصر, بغطاء من أطراف دولية, مشددة على أن الأمر يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف, حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة, أن الخارجية الفلسطينية, نددت, في بيان لها, بقرار الاحتلال الصهيوني المتعلق بقطع الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر ومنع وصولها إليهم, بما في ذلك المياه والكهرباء والمواد الغذائية والطبية والوقود, مشددة على أن الأمر انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني.

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وفي السياق, طالبت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, والأطراف كافة, ب"تحمل مسؤولياتها" في وقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني فورا, ورفع جميع أشكال العقوبات الجماعية وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إليه في قطاع غزة, والضفة الغربية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية.