استشهاد صحفيين اثنين و إصابة ثالث اثر غارات صهيونية غرب مدينة غزة

غزة (فلسطين)-أستشهد صحفيان فلسطينيان فجر اليوم الثلاثاء و أصيب ثالث اثر غارات صهيونية استهدفت برجا سكنيا غرب مدينة غزة ، بحسب ما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية .

و اوضحت الوكالة أن طائرات الاحتلال الصهيوني قصفت برجا في شارع المؤسسات بمحافظة غزة و تم تدميره بالكامل ،حيث استشهد الصحفي /سعيد رضوان الطويل / من سكان محافظة رفح جنوبا و يعمل رئيس تحرير موقع الخامسة للانباء و لصحفي /محمد رزق صبح/ من سكان غزة و بعمل مصورا لوكالة خبر.

و أضافت أن صحفي ثالث /هشام النواجحة/ من سكان محافظة رفح أصيب بجروح خطيرة أدخل على إثرها لغرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات.

و أشارت (وفا) الى ان قوات الاحتلال تتعمد منذ بداية عدوانها على قطاع غزة ايتهداف الصحفيين الامر الذي أدى الى استشهاد عدد منهم ، وذلك من أجل طمس حقيقة جرائمها المرتكبة ضد الفلسطينيين .