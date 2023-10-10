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استشهاد صحفيين اثنين و إصابة ثالث اثر غارات صهيونية غرب مدينة غزة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 أكتوير 2023 10:02     الفئـة : دولــي
استشهاد صحفيين اثنين و إصابة ثالث اثر غارات صهيونية غرب مدينة غزة

غزة (فلسطين)-أستشهد صحفيان فلسطينيان فجر اليوم الثلاثاء و أصيب ثالث اثر غارات صهيونية استهدفت برجا سكنيا غرب مدينة غزة ، بحسب ما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية .

و اوضحت الوكالة أن طائرات الاحتلال الصهيوني قصفت برجا في شارع المؤسسات بمحافظة غزة و تم تدميره بالكامل ،حيث استشهد الصحفي /سعيد رضوان الطويل / من سكان محافظة رفح جنوبا و يعمل رئيس تحرير موقع الخامسة للانباء و لصحفي /محمد رزق صبح/ من سكان غزة و بعمل مصورا لوكالة خبر.

و أضافت أن صحفي ثالث /هشام النواجحة/ من سكان محافظة رفح أصيب بجروح خطيرة أدخل على  إثرها لغرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات.

و أشارت (وفا) الى ان قوات الاحتلال تتعمد منذ بداية عدوانها على قطاع غزة ايتهداف الصحفيين الامر الذي أدى الى استشهاد عدد منهم ، وذلك من أجل طمس  حقيقة جرائمها المرتكبة ضد الفلسطينيين .

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 أكتوير 2023 10:06
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استشهاد صحفيين اثنين و إصابة ثالث اثر غارات صهيونية غرب مدينة غزة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 أكتوير 2023 10:02     الفئـة : دولــي   شارك

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