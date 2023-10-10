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الامم المتحدة/اللجنة الرابعة: دعوات لاحترام حق تقرير مصير الشعب الصحراوي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 أكتوير 2023 09:47     الفئـة : دولــي
الامم المتحدة/اللجنة الرابعة: دعوات لاحترام حق تقرير مصير الشعب الصحراوي

نيويورك (الامم المتحدة)- دعا متدخلون في اللجنة الرابعة للدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة و تصفية الاستعمار, الدول الاعضاء في الامم المتحدة إلى احترام الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير المصير طبقا للوائح الاممية و القانون الدولي.

في هذا الصدد اكد الممثل الدائم لناميبيا لدى الامم المتحدة, نيفيل جيرتز, خلال النقاش العام, ان بلاده تواصل المطالبة ب"حل عملي و مستدام و واقعي" لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

و اضاف "سنواصل دعوة البلدان الاعضاء للاحترام التام لإرادة الشعب الصحراوي و حقه الثابت في تقرير مصيره طبقا للقوانين الدولية" مشيرا الى ان حق الصحراويين في تقرير المصير "يبقى راسخا ضمن التزامنا التاريخي تجاه مبادئ تصفية الاستعمار و القانون الدولي".

كما نوه بالزيارة الاخيرة للمبعوث الشخصي للأمين العام الاممي للصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, الى المنطقة, الا انه تأسف لفشل بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) في تأدية مهامها بشكل تام.

من جانبها اكدت الممثلة الدائمة لسان فانسنت و غرونادين, إينغا روندا كينغ, على دعم مجموعة دول امريكا اللاتينية و الكاريبي, لكل اللوائح التي صادقت عليها الجمعية العامة و مجلس الامن الدوليين حول هذه المسالة, مع "دعم جهود الامين العام و مبعوثه الشخصي من اجل التوصل الى حل سياسي عادل و دائم و مقبول من الجانبين يؤدي الي تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 أكتوير 2023 09:49
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الامم المتحدة/اللجنة الرابعة: دعوات لاحترام حق تقرير مصير الشعب الصحراوي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 أكتوير 2023 09:47     الفئـة : دولــي   شارك

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