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ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على غزة و الضفة الغربية الى 704 شهداء و 3900 مصاب

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 أكتوير 2023 09:32     الفئـة : دولــي
ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على غزة و الضفة الغربية الى 704 شهداء و 3900 مصاب

الجزائر- ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة و الضفة الغربية المحتلة الى 704 شهداء و نحو 3900 حسب ما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

و اوضحت وزارة الصحة الفلسطينية وفق (وفا) بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة الى 687 شهيدا ، بينهم 140 طفلا و 105 سيدات ، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 3800 .

و في الضفة الغربية ، بلغ عدد الشهداء 17 شهيدا بينهم ثلاثة أطفال ، وأكثر من 90 اصابة بجروح مختلفة وفق المصدر ذاته .

وواصلت الطائرات الحربية للاحتلال الصهيوني شن المزيد من غاراتها على منازل المواطنين في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي ، بحيث شنت مئات الغارات مساء أمس، على مؤسسات و مبان و مقرات مختلفة في حي الرمال غرب مدينة غزة و الحقت دمارا كبيرا بها و سوتها بالأرض حسب ما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 أكتوير 2023 10:50
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ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على غزة و الضفة الغربية الى 704 شهداء و 3900 مصاب
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 أكتوير 2023 09:32     الفئـة : دولــي   شارك

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