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اشتباكات عنيفة شمال الخليل بين فلسطينيين وقوات الاحتلال

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 أكتوير 2023 18:16     الفئـة : دولــي

الضفة الغربية- أصيب, اليوم الاثنين, خمسة مواطنين فلسطينيين, برصاص الاحتلال خلال مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الصهيوني, في بلدة بيت أمر بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة, وفقا للمصادر الاخبارية الفلسطينية, بوصول إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي في الرأس إلى مستشفى الأهلي من بلدة بيت أمر.

واندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال عقب اعتراضها جنازة الشهيد محمود باسم اخميس (18 عاما), الذي استشهد خلال مواجهات اندلعت على مدخل البلدة نصرة للمقاومة في اليوم الأول لمعركة طوفان الأقصى.

و في السياق ,ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة, والضفة الغربية المحتلة لليوم الثالث على التوالي, إلى 576 شهيدا ونحو 2900 جريح , حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), اليوم الاثنين.

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اشتباكات عنيفة شمال الخليل بين فلسطينيين وقوات الاحتلال
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 أكتوير 2023 18:16     الفئـة : دولــي   شارك

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