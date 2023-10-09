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فلسطين : إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 576 شهيدا و 2900 جريح

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 أكتوير 2023 16:50     الفئـة : دولــي
فلسطين : إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 576 شهيدا و 2900 جريح

غزة (فلسطين) - إرتفعت حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة لليوم الثالث على التوالي، إلى 576 شهيدا ونحو 2900 حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، يوم الإثنين.

و قالت (وفا), أن مستشفيات قطاع غزة, اليوم, أعلنت عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني الشامل على القطاع لـ560 شهيدا, وإصابة 2900 مواطنا بجروح مختلفة.

و في الضفة الغربية, ارتفع عدد الشهداء, إلى 16 شهيدا, بعد ارتقاء الشاب أحمد خالد إبراهيم أبو تركي (28 عاما) برصاص الاحتلال قرب مدينة "الخليل".

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و واصلت طائرات الاحتلال شن المزيد من غاراتها الجوية على منازل في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

و حسب (وفا), فقد  قصفت طائرات جيش الاحتلال المستشفى الدولي للعيون في منطقة "تل الهوى", وعدة منازل في بلدات "بيت حانون", و "بيت لاهيا", و جباليا", ومنطقة "الفالوجا", شمال القطاع, مخلفة عشرات الشهداء والجرحى علاوة على تدمير العديد من المنازل وتسويتها بالأرض.

كما قصفت عدة شقق سكنية في "برج الأندلس" بمدينة غزة, وعدة منازل في الشجاعية والتفاح, ومخيم الشاطىء , وحي الزيتون,  وعدة منازل في مخيمات البريج, والنصيرات,  والمغازي, ومدينة دير البلح , وسط القطاع, و شنت غارات جوية على عدة منازل في محافظتي خان يونس, ورفح, جنوب القطاع, وسوتها بالأرض.

و قصفت بمئات القذائف والصواريخ على طول الحدود الشرقية للقطاع محدثة دمارًا كبيرًا في المناطق المستهدفة, فيما استهدفت الزوارق الحربية الصهيونية  طريق "الرشيد" على طول الطريق الساحلي غرب محافظات قطاع غزة.

آخر تعديل على الإثنين, 09 أكتوير 2023 17:36
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فلسطين : إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 576 شهيدا و 2900 جريح
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 أكتوير 2023 16:50     الفئـة : دولــي   شارك

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