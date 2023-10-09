العدوان الصهيوني على غزة: منتدى "مدين للأخوة الجزائرية-الفلسطينية" يدعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها

الجزائر- دعا منتدى "مدين للأخوة الجزائرية-الفلسطينية", في بيان له يوم الاثنين, الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان صهيوني متواصل منذ ثلاثة أيام, مثمنا دعوة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون "الصريحة" لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الهيئة الأممية.

وعبر المنتدى في بيانه عن تحيته لأبطال غزة الأشاوس و تضامنه الكامل معهم في هذا الظرف التاريخي حيث تتوالى أخبار انتصار المقاومة وانهزام الصهاينة.

كما ثمن المصدر ذاته مواقف الجزائر "الثابتة" تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي عبر عنها بيان وزارة الشؤون الخارجية, كما أشاد بجهود الرئيس تبون و"سعيه الدؤوب للم الشمل الفلسطيني والعربي ودعوته لإرجاع القضية الفلسطينية إلى مكانتها في سلم الأولويات العربية"، وكذا "دعوته القوية الصريحة لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة".

وبعد أن طالب من دعاة التطبيع مع الكيان الصهيوني بأن "يراجعوا مواقفهم ويأخذوا الدروس والعبر من ملحمة السابع أكتوبر ويعودوا لنصرة أشقائهم وتأييد حقوقهم والانخراط في قضايا أمنهم", دعا المنتدى القوى الحية والوطنية في الأمة الإسلامية الى "تسجيل حضورها في هذه الملحمة التاريخية ودعم إخوانهم الفلسطينيين بكافة أشكال الدعم والنصرة".