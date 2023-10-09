فلسطين: مسيرة في نابلس للتنديد بعدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة

رام الله (فلسطين) - ندد مشاركون في مسيرة نظمت في مدينة نابلس, لنصرة قطاع غزة, اليوم الاثنين, بجرائم الاحتلال الصهيوني والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني والمستمر منذ ثلاثة أيام.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), فقد انطلقت المسيرة التي دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس, وسط المدينة, بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الوطنية والشعبية والرسمية في المحافظة.

وقالت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح", دلال سلامة, في كلمة عن الفصائل وفعاليات نابلس, أن "رسالتنا اليوم من أجل فلسطين وإعلاء صوتها وإن أهالي قطاع غزة لن يكونوا وحدهم".

وشددت على ضرورة "تعزيز اللحمة الوطنية والتصدي للمحتل, الذي يعتبر المسؤول عما يحدث من تصعيد في المنطقة", داعية دول العالم إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له.

وتشن طائرات الاحتلال الحربية مئات الغارات بشكل متلاحق وعنيف لليوم الثالث على التوالي, على محافظات قطاع غزة كافة, حيث استهدفت أبراجا وعمارات سكنية ومنشآت مدنية وخدماتية ومساجد, موقعة مئات الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن, بينما تواصل قوات الاحتلال عدوانها على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين, مخلفة عددا من الشهداء والمصابين.

ويشار إلى أن المقاومة الفلسطينية بغزة قد أطلقت أول أمس السبت, عملية "طوفان الأقصى" ردا على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.