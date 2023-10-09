منظمة "ألبا" تؤكد تضامنها مع الفلسطينيين اثر العدوان الصهيوني على غزة

كراكاس - أكدت دول منظمة "التحالف البوليفاري لشعوب أمريكتنا" (ألبا), اليوم الاثنين, تضامنها مع الشعب الفلسطيني, معربة عن أسفها العميق لتصاعد العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وأعربت منظمة "ألبا" في بيان نشر في صفحتها على منصة "X" ("تويتر" سابقا) عن أسفها الشديد للعدوان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر, لافتة إلى أن الأمر من شأنه تهديد السلام الدولي وانتهاك القانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.

وفي السياق, طالبت "ألبا" بالامتثال للقرارات الأممية بشأن إنشاء دولتين على حدود ما قبل عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين, معبرة عن "القلق الجدي من الخطر الذي يشكله تصعيد العنف على الاستقرار الإقليمي, إذا لم يتم التوصل إلى حل تفاوضي على المدى القصير".

وجددت الدول الأعضاء في المنظمة دعوتها الموجهة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل العمل على إيجاد حل دائم للصراع من خلال الحوار وعلى أساس أحكام القانون الدولي.

ويشار إلى أن منظمة "البا" تضم كل من فنزويلا وبوليفيا وكوبا ونيكاراغوا والدومينيكان وغرينادا وأنتيغوا وباربودا وسانت كيتس نيفيس إضافة إلى سانت لوسيا وسانت فينسنت والغرينادين.

وتشن طائرات الاحتلال الحربية مئات الغارات بشكل متلاحق وعنيف لليوم الثالث على التوالي, على محافظات قطاع غزة كافة, حيث استهدفت أبراجا وعمارات سكنية ومنشآت مدنية وخدماتية ومساجد, موقعة مئات الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن, بينما تواصل قوات الاحتلال عدوانها على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين, مخلفة عددا من الشهداء والمصابين.

وجدير بالذكر, أن المقاومة الفلسطينية بغزة قد أطلقت أول أمس السبت, عملية "طوفان الأقصى" ردا على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.