فلسطين: إدارة سجون الاحتلال تواصل تنفيذ جملة من الإجراءات الانتقامية بحق الأسرى والمعتقلين

رام الله (فلسطين) - قال نادي الأسير الفلسطيني, اليوم الاثنين, أن إدارة سجون الاحتلال الصهيوني تواصل تنفيذ إجراءات انتقامية بحق الأسرى و المعتقلين الفلسطينيين في كل السجون, حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ووفقا لآخر التطورات التي وثقها نادي الأسير, فإن إدارة سجن "عوفر", أقدمت اليوم على قطع الكهرباء والماء عن أقسام المعتقلين وفي سجن "نفحة" سحبت الأدوات التي يستخدمها المعتقلون للطبخ وعزلت الأقسام بشكل كامل عن بعضها البعض ومنعتهم من الخروج إلى ساحة السجن.

وفي سجن "النقب", نقلت إدارة السجون كل معتقلي غزة إلى خارج السجن, دون معرفة الوجهة التي نقلوا إليها, كما تتعمد إدارة السجون قطع الكهرباء والماء عن أقسام المعتقلين من وقت إلى آخر وسجل ذلك في أغلب السجون.

وأضاف نادي الأسير, أن المعتقلين المرضى حرموا من نقلهم إلى عيادات السجون.

وحذر نادي الأسير من العدوان على المعتقلين أو المساس بهم وجدد مطالبته لكل المؤسسات الحقوقية الدولية بأخذ دورها اللازم في هذه المرحلة الراهنة.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من 5250 فلسطينيا, بينهم 39 معتقلة و170 طفلا وأكثر من 1300 معتقل إداري.