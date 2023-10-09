بروناي تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتدعو لاستئناف محادثات السلام دون تأخير

بندر سري بيجاوان - أكدت سلطنة بروناي الواقعة في جنوب شرق آسيا, اليوم الاثنين, تضامنها مع الشعب الفلسطيني, داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتهيئة بيئة مواتية لمحادثات السلام دون تأخير بعد التصعيد الصهيوني على قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية في بروناي - في بيان أوردته صحيفة "بروناي بوليتن": إنه "على مدى عقود, حرم الفلسطينيون من حقوقهم في تقرير المصير والسلام والحرية بسبب الاحتلال الطويل والتهجير القسري والتوسع المستمر في المستوطنات غير القانونية".

ودعت الوزارة إلى "الالتزام بالقانون الدولي, بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة, وخاصة ما بتعلق بحماية أمن وسلامة جميع المدنيين".

وأشارت إلى أن "تصاعد الصراع يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتهيئة بيئة مواتية لمحادثات السلام دون تأخير".

وجددت دعمها للجهود الدولية الرامية إلى "تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة", مشددة على أن "محنة الفلسطينيين لا تزال في جوهر الصراع في الشرق الأوسط".