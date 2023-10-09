فلسطين: 508 شهيدا و2800 جريح جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية

غزة (فلسطين) - بلغت حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة لليوم الثالث على التوالي, 508 شهداء و2800 جريح, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين.

ونقلت الوكالة عن مصادر صحية قولها أنه تم إحصاء 493 شهيدا فلسطينيا و2751 جريحا في قطاع غزة حتى الآن, بينهم 91 طفلا و61 سيدة, فيما بلغت الحصيلة في محافظات الضفة الغربية 15 شهيدا بينهم طفلان ونحو 80 جريحا.

وأشارت إلى أن هناك 4 شهداء بينهم طفل في القدس وشهيدين في محافظة رام الله والبيرة و4 شهداء في محافظة الخليل وشهدين في نابلس وشهيدين في محافظة أريحا والأغوار وطفلا شهيدا في محافظة قلقيلية.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية مئات الغارات بشكل متلاحق وعنيف في الساعات الأخيرة على محافظات قطاع غزة كافة, حيث استهدفت أبراجا وعمارات سكنية ومنشآت مدنية وخدماتية ومساجد, موقعة شهداء وإصابات معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

ويشار إلى أن المقاومة الفلسطينية بغزة قد أطلقت أول أمس السبت, عملية "طوفان الأقصى" ردا على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.