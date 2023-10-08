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سفير فلسطين بالجزائر يؤكد أن مقاومة الاحتلال حق مشروع و يشيد بالدعم الجزائري

  أدرج يـوم : الأحد, 08 أكتوير 2023 19:25     الفئـة : دولــي
سفير فلسطين بالجزائر يؤكد أن مقاومة الاحتلال حق مشروع و يشيد بالدعم الجزائري

الجزائر- أكد سفير دولة فلسطين بالجزائر, فايز أبو عيطة, اليوم الأحد, بالجزائر العاصمة, أن مقاومة الشعب الفلسطيني للكيان الصهيوني حق مشروع الى غاية تحقيق النصر و الاستقلال, و على المجتمع الدولي ان يدرك أن لا أمن و لا استقرار في المنطقة الا بوقف جرائم الاحتلال و منح الشعب الفلسطيني كامل حقوقه, مشيدا بالدعم الكبير الذي تقدمه الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون لدولة فلسطين.

و شدد  أبوعيطة, في تصريح صحفي على هامش احياء اليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية, على أن ما يجري من أحداث متسارعة في فلسطين المحتلة هو "جريمة صهيونية متواصلة في حق الشعب الفلسطيني", مشيرا الى ان الكيان الصهيوني يستخدم كل اسلحة الدمار من اجل المزيد من القتلى و تدمير البنى التحتية والمباني الفلسطينية, و هو ما يزرع الرعب لدى الاطفال و النساء, معربا عن اسفه كون هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني تأتي بدعم امريكي لحكومة الاحتلال.

كما شدد على انه "من حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه سيما في ظل تنكر حكومة الاحتلال الصهيوني و عدم تجاوبها مع أي من المبادرات الدولية, أو العربية التي تم طرحها من أجل الوصول الى تسوية تضمن الحياة الكريمة, و تضمن الامن و الاستقرار في المنطقة".

ومضى الدبلوماسي الفلسطيني يقول ان "الامن و الاستقرار في المنطقة لا يتحقق الا بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية الثابتة, وفي مقدمتها حقه في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة, و عاصمتها القدس الشريف".

و اضاف : "مفتاح  السلم و الامن و الاستقرار في المنطقة هو بيد الشعب الفلسطيني صاحب الحق المشروع في اقامة دولته", معربا عن قناعته و ايمانه المطلق في أن النصر حليف الشعب الفلسطيني مهما طالت المعركة,  لأنه لن يتنازل عن حقوقه الثابتة, و في مقدمتها حقه في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

و اشاد, بالمناسبة, بالعمل الكبير الذي تقدمه الجزائر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني, قائلا : "الجزائر دائما و ابدا مع فلسطين و هي من الدول الدائمة في دعم حقوقه المشروعة, و هذا ما عبر عنه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون في الامم المتحدة عندما دعا العالم  للاعتراف بالحقوق غير المنقوصة  للشعب الفلسطيني, و دعا ايضا الامم المتحدة لعقد جمعية عامة استثنائية للاعتراف الكامل بدولة فلسطين.

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و ختم بالقول أنه لو أن العالم "يسمع لصوت العقل و المنطق الذي يتحدث به الرئيس تبون لتجنبنا ويلات هذه الحروب وهذا الدمار الذي يمارسه الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني".

آخر تعديل على الأحد, 08 أكتوير 2023 19:41
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سفير فلسطين بالجزائر يؤكد أن مقاومة الاحتلال حق مشروع و يشيد بالدعم الجزائري
  أدرج يـوم : الأحد, 08 أكتوير 2023 19:25     الفئـة : دولــي   شارك

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