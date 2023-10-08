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زوارق بحرية الاحتلال الصهيوني تجدد قصف سواحل غزة

  أدرج يـوم : الأحد, 08 أكتوير 2023 19:01     الفئـة : دولــي

غزة  - جددت زوارق بحرية الاحتلال الصهيوني,اليوم الاحد, قصف مدينة غزة في وقت اقتحمت قوات صهيونية قريتين غرب جنين.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)  بسماع دوي انفجارات ناجمة عن قصف بحرية الاحتلال لشاطئ مدينة غزة, بعشرات القذائف الصاروخية, ما تسبب بحالة من الخوف في صفوف المواطنين,خاصة الأطفال والنساء.

وفي مدينة جنين,اقتحمت قوات الاحتلال قريتي "رمانة" و"زبوبا",غرب المدينة.

وأشارت مصادر أمنية فلسطينية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت القريتين, وشنت حملة تفتيش واسعة, ونشرت فرقة مشاة عند مفترق القريتين, ونصبت حاجزا عسكريا.

في الوقت نفسه, أصيب شاب فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة "البيرة", كما أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال في بلدة "تقوع" جنوب شرق "بيت لحم", فيما اندلعت مواجهات في بلدة "بيتونيا" غرب رام الله, قرب سجن "عوفر", أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين, دون أن يبلغ عن إصابات.

يشار إلى أن حصيلة الشهداء جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ أمس وصلت إلى 370 شهيدا, إضافة لإصابة 2200 آخرين.

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زوارق بحرية الاحتلال الصهيوني تجدد قصف سواحل غزة
  أدرج يـوم : الأحد, 08 أكتوير 2023 19:01     الفئـة : دولــي   شارك

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