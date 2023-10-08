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إرتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على غزة إلى 370 شهيدا و 2200 جريح

  أدرج يـوم : الأحد, 08 أكتوير 2023 16:31     الفئـة : دولــي
إرتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على غزة إلى 370 شهيدا و 2200 جريح

غزة - إرتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، إلى 370 شهيدا و2200 جريح، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم الأحد نقلا عن مصادر إستشفائية بغزة.

و ذكرت الوكالة أن مستشفيات قطاع غزة اعلنت اليوم عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 370 شهيدا، وإصابة 2200 آخرين بجروح مختلفة.

و استشهد 138 فلسطينيا منذ فجر اليوم, بينهم أطفال رضع ونساء وكبار في السن, جراء قصف الطيران الحربي الصهيوني لعدد من المنازل في مناطق مختلفة من القطاع, حسب نفس المصدر. 

و كانت حصيلة سابقة للعدوان تحدثت عن استشهاد 313 فلسطيني واصابة 1990 أخرين.

و وفق تقارير محلية فقد ارتكبت آلة الحرب الصهيونية, ظهر اليوم, مجزرتين بشعتين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة, وفي بلدة بيت حانون شمالا, راح ضحيتهما أطفال رضع ونساء وكبار في السن.

و تسبب عدوان الاحتلال بنزوح أكثر من 20 ألف فلسطيني إلى 23 مركز إيواء في مختلف محافظات القطاع, ودمار كلي في 13 برجا ومبنى وعمارة سكنية بإجمالي 159 وحدة هدمت بشكل كلي, فيما تضررت بشكل جزئي 1210 وحدات سكنية منها 36 وحدة باتت غير صالحة للسكن.

آخر تعديل على الأحد, 08 أكتوير 2023 17:02
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إرتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على غزة إلى 370 شهيدا و 2200 جريح
  أدرج يـوم : الأحد, 08 أكتوير 2023 16:31     الفئـة : دولــي   شارك

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