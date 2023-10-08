الإتحاد الإفريقي : إنكار الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني سبب التوتر الدائم في المنطقة

أديس أبابا - قال رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، يوم الأحد، أن إنكار الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، لا سيما حق دولة مستقلة ذات سيادة، هو السبب الرئيسي للتوتر الدائم.



و قال موسى فقي, وفقا لبيان نشره الاتحاد الإفريقي على حسابه بموقع "إكس" (تويتر سابقا) : "أود أن أذكر بأن إنكار الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني, لا سيما حق دولة مستقلة ذات سيادة, هو السبب الرئيسي للتوتر الدائم" في المنطقة.



و حث موسى فقي محمد الجميع إلى "العودة, دون شروط مسبقة, إلى طاولة المفاوضات من أجل تنفيذ مبدأ الدولتين", داعيا المجتمع الدولي والقوى العالمية الكبرى, على وجه الخصوص, إلى تحمل مسؤولياتها "لفرض السلام" في الشرق الأوسط.



للإشارة, فإن العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ يوم أمس السبت أوقع ما لا يقل عن 313 شهيدا و1990 مصابا, من بينهم 121 طفلا, كما ألحق دمارا كبيرا في الأبراج السكنية والشقق وممتلكات المواطنين, وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



و أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر, فجر أمس السبت, عملية "طوفان الأقصى", ردا على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته, ولاسيما المسجد الأقصى.



