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فلسطين: كافة القوى موحدة للدفاع عن قطاع غزة من جرائم الاحتلال الصهيوني

  أدرج يـوم : الأحد, 08 أكتوير 2023 15:45     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين)- أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس, اليوم الأحد, أن كل القوى والجبهات الفلسطينية موحدة للدفاع عن قطاع غزة وشعبها من جرائم الاحتلال الصهيوني, مضيفا أنه سيتم تحرير الاسرى الفلسطينيين من الاحتلال قريبا.

وقال فارس ـ في تصريح لقناة القاهرة الاخبارية اليوم ـ إن المواجهة الحالية بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الصهيوني هي الأخطر, مضيفا أن الأوضاع متوترة في كل مكان وهناك عدوانا شاملا على كل أنحاء قطاع غزة, فضلا عن اغلاق معظم الطرق في الضفة الغربية والقدس المحتلة .

وأشار إلى أن مستوطنين من الضفة الغربية يطلقون النار على الفلسطينيين ويعتدون على المارة والسيارات, مضيفا أن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين و الدمار الكبير حتى هذه اللحظة ينذر بما هو أخطر.

وأكد أن عملية "طوفان الأقصى", أثبتت فشل الكيان الصهيوني المتطرف في هذا الامتحان الصعب, مشددا على أن الأمن لا يتحقق فقط من خلال اللجوء إلى القوة ولكن من الاعتراف بحقوق الآخر وللشعب الفلسطيني حق في الحرية وإنهاء الاحتلال.

وأطلقت فصائل فلسطينية في قطاع غزة المحاصر, فجر أمس السبت, عملية "طوفان الأقصى", ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الصهاينة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته, ولاسيما المسجد الأقصى.

ويتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة المحاصر, منذ أمس السبت, إلى 313 شهيدا و1990 جريحا, حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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فلسطين: كافة القوى موحدة للدفاع عن قطاع غزة من جرائم الاحتلال الصهيوني
  أدرج يـوم : الأحد, 08 أكتوير 2023 15:45     الفئـة : دولــي   شارك

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