الجامعة العربية تدعو الى ضرورة تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

القاهرة - دعت السفيرة هيفاء أبو غزالة, الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية الى "ضرورة تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني, في ظل انتهاكات الاحتلال الصهيوني المستمرة بحقه".

و طالبت أبو غزالة, في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية الـ54 المنعقدة حاليا بجنيف و الى غاية 13 من نفس الشهر تحت البند السابع من جدول الأعمال المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة, بإدراج الكيان الصهيوني بجيشه ومستعمريه على لائحة "العار" للجهات التي تنتهك حقوق الطفل في النزاعات المسلحة, تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم (1612).

كما دعت - حسب بيان للأمانة العامة- الى "ضرورة الإبقاء على البند السابع كبند دائم على أجندة المجلس, والضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف السياسات الاستيطانية, وتسليح المستوطنين, ووقف جميع الانتهاكات الصهيونية للمقدسات الإسلامية والمسيحية".

و في السياق, شددت على "أهمية تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدراته, لا سيما من خلال إيفاد مراقبين دوليين ولجان أممية وتمكينهم من الدخول للأرض الفلسطينية المحتلة, إضافة إلى الضغط على الاحتلال لوقف جميع الإجراءات العنصرية والتمييزية الممارسة بحق الفلسطينيين, من الاستيلاء على الأراضي, وهدم المنازل والممتلكات وسرقة الثروات والموارد الطبيعية.

و ناشدت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية, ضرورة التحرك الفوري للإفراج عن المعتقلين الإداريين الفلسطينيين والعرب القابعين في سجون الاحتلال , باعتبارهم "يخضعون للاعتقال التعسفي غير القانوني".