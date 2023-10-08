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الرئيس الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري لإغاثة المحاصرين في غزة

  أدرج يـوم : الأحد, 08 أكتوير 2023 15:22     الفئـة : دولــي
الرئيس الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري لإغاثة المحاصرين في غزة

رام الله (فلسطين) - دعا الرئيس الفلسطيني ,محمود عباس, اليوم الاحد, المجتمع الدولي للتدخل الفوري والزام الكيان الصهيوني بمسؤولياته القانونية كمحتل, والعمل على توفير الإغاثة الفورية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة, والذي يعاني من ويلات الحصار والقصف.

وحمل الرئيس عباس, الاحتلال مسؤولية قطع الإمدادات الأساسية عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من ماء وكهرباء ومواد غذائية, موجها الحكومة الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص بالعمل الفوري على توفير الإمكانيات المتاحة لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض لعدوان شامل واعتداءات وقتل من قبل قوات الاحتلال, ما يستدعي تقديم كل شيء من شأنه التخفيف من معاناتهم سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص أو المؤسسات الأهلية والخيرية, من خلال تسيير قوافل إغاثة إنسانية وبصورة عاجلة للتخفيف من مصابهم.

يشار إلى أن العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي خلف 313 شهيدا وإصابة 1990 فلسطينيا حسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.

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الرئيس الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري لإغاثة المحاصرين في غزة
  أدرج يـوم : الأحد, 08 أكتوير 2023 15:22     الفئـة : دولــي   شارك

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