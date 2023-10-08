فلسطين تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان الصهيوني -

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على غزة إلى 313 شهيدا ونحو 1990 جريحا -

صحة: أزيد من 19 ألف مستخدم مهني وتقني اداري يستفيدون من دورات تكوينية -

فلسطين : 260 شهيدا ودمار كبير في الممتلكات جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة -

الرابطة الأولى موبيليس : اتحاد خنشلة يطيح بحامل اللقب ويلتحق بمولودية الجزائر في الصدارة -

وحدات الجيش الصحراوي تستهدف جنود الاحتلال المغربي بقطاعات حوزة, الفرسية و أوسرد -

قسنطينة : الشروع قريبا في إنتاج الشرائح الحيوية الدقيقة للزراعة الذكية للخلايا -

جبهة البوليساريو منفتحة على المفاوضات و أصابع مقاتليها على الزناد -

تقييم عملية التوظيف في مختلف القطاعات: الندوة الاعلامية مناسبة لتقديم الارقام الحقيقية -

اللجنة الأممية الرابعة/الصحراء الغربية: المتدخلون يدعون الى التطبيق العاجل للوائح الاممية -

نهائي كأس الجزائر لكرة اليد: أ.عنابة - ن الأبيار (38-34) : تتويج تاريخي لأولمبي عنابة -

بطولة العالم للجمباز 2023 : ميدالية فضية تاريخية للجزائرية كيليا نمور -

جماعات محلية: ادماج ما يقارب 300 ألف عون في مناصب دائمة منذ 2020 -

فلسطين: 198 شهيدا و1610جريحا ودمار كبير في الممتلكات جراء العدوان الصهيوني على غزة -

ماراطون مدغاسن الدولي في طبعته ال 13 يستقطب أزيد من 1000 عداء وعداءة -

تكوين أزيد من 141 ألف مستفيد من منحة البطالة الى غاية أغسطس الفارط -

السيد حيداوي يشدد على أهمية التواصل مع شباب الجالية لتعزيز قيم المواطنة -

السيد ميرابي يؤكد ضرورة إعداد خارطة لمناصب التمهين تتوافق مع احتياجات المؤسسات الاقتصادية -

سلطتا الضبط ومجلس أخلاقيات المهنة ستساعد في حل العديد من إشكاليات قطاع الإعلام -