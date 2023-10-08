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فلسطين تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان الصهيوني

  أدرج يـوم : الأحد, 08 أكتوير 2023 11:40     الفئـة : دولــي
فلسطين تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان الصهيوني

القاهرة - طالبت فلسطين اليوم الأحد, بعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية في أقرب موعد ممكن, لبحث سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان الصهيوني ومساءلة مرتكبيه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتحقيق السلام الأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقال السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية, في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), إن الاجتماع العاجل يأتي في ظل العدوان الصهيوني الغاشم والمستمر على الشعب الفلسطيني, بما في ذلك تصعيد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل آلاف المستوطنين والمسؤولين الصهاينة على مدار الأيام الماضية, وما تلا ذلك من تصعيد غير مسبوق في قطاع غزة.

وأكد على أن عدوان الكيان الصهيوني على القطاع يستهدف قتل وإرهاب المدنيين وتدمير الأبراج السكنية والبنية التحتية الفلسطينية, وكذلك تصاعد الاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وسياسة الاغتيالات, بهدف الإمعان في قتل أبناء الشعب الفلسطيني, وكسر إرادتهم وتدمير مقدراتهم وممتلكاتهم.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر, فجر أمس السبت, عملية "طوفان الأقصى", ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الصهاينة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته, ولاسيما المسجد الأقصى.

ويتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي موقعا مئات الشهداء والمصابين في صفوف الفلسطينيين, ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم, وبالمؤسسات العامة والخاصة.

آخر تعديل على الأحد, 08 أكتوير 2023 11:42
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فلسطين تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان الصهيوني
  أدرج يـوم : الأحد, 08 أكتوير 2023 11:40     الفئـة : دولــي   شارك

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