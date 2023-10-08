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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على غزة إلى 313 شهيدا ونحو 1990 جريحا

  أدرج يـوم : الأحد, 08 أكتوير 2023 11:35     الفئـة : دولــي
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على غزة إلى 313 شهيدا ونحو 1990 جريحا

رام الله (فلسطين) - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة, لليوم الثاني على التوالي, إلى 313 شهيدا و1990 جريحا, حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد.

وذكرت الوكالة, نقلا عن مصادر طبية فلسطينية, قولها أنه قد تم انتشال عدد من جثامين الشهداء من بينهم أطفال وسيدة حامل, إثر استهداف الطائرات الحربية للاحتلال الصهيوني لأحد المنازل وسط قطاع غزة المحاصر, لافتة إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين آخرين في خزاعة, شرق خان يونس, جنوبي القطاع.

أما في النصيرات, وسط القطاع المحاصر, فتم الإعلان عن استشهاد مواطن جراء قصف الكيان الصهيوني لأرض زراعية, في منطقة أبو عريبان.

ويشار إلى أن العشرات من المواطنين الفلسطينيين اصيبوا بجروح, إثر استهداف منزل بمنطقة السلاطين, غرب بلدة بيت لاهيا, شمالي القطاع.

وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى استشهاد 260 فلسطينيا جراء عدوان الاحتلال على القطاع.

يذكر أن المقاومة الفلسطينية بغزة قد شنت أمس السبت, عملية "طوفان الأقصى" ردا على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على غزة إلى 313 شهيدا ونحو 1990 جريحا
  أدرج يـوم : الأحد, 08 أكتوير 2023 11:35     الفئـة : دولــي   شارك

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