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فلسطين : 260 شهيدا ودمار كبير في الممتلكات جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة

  أدرج يـوم : الأحد, 08 أكتوير 2023 09:25     الفئـة : دولــي
فلسطين : 260 شهيدا ودمار كبير في الممتلكات جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة

غزة (فلسطين)- استشهد 260 فلسطينيا جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة لليوم الثاني التوالي وخلف دمارا كبيرا في الممتلكات, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), اليوم الأحد.

وحسب الوكالة, فقد ألحق العدوان الصهيوني على القطاع دمار كبيرا في منازل المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة, وفق آخر إحصائية, تم تدمير 14 منزلا وستة أبراج, ناهيك عن الأضرار البالغة في البنى التحتية.

وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى استشهاد 232 فلسطينيا وإصابة 1700 آخرين جراء عدوان الاحتلال على القطاع.

ويتواصل عدوان المحتل الصهيوني على قطاع غزة, لليوم الثاني على التوالي, موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين الفلسطينيين العزل ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم.

يذكر أن المقاومة الفلسطينية بغزة قد شنت في أمس السبت, عملية "طوفان الأقصى" ردا على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

 

آخر تعديل على الأحد, 08 أكتوير 2023 09:29
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فلسطين : 260 شهيدا ودمار كبير في الممتلكات جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة
  أدرج يـوم : الأحد, 08 أكتوير 2023 09:25     الفئـة : دولــي   شارك

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