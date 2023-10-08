وحدات الجيش الصحراوي تستهدف جنود الاحتلال المغربي بقطاعات حوزة, الفرسية و أوسرد

وأوضح البيان - الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) - بأن وحدات جيش التحرير الشعبي, استهدفت قوات العدو بمناطق لكطيطيرة, أربيب الكاعة, تركانت وروس ديرت بقطاع حوزة.
كما قصف الجيش الصحراوي مواقع جنود الاحتلال بمنطقة أكرارة الشديدة بقطاع الفرسية وفرقة تدخل قوات الاحتلال بمنطقة كلب العيد بقطاع أوسرد.
وكانت مفارز متقدمة من وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجوماتها أمس الجمعة, على مواقع القوات الغازية المغربية بقطاعات المحبس و أوسرد والفرسية وبمناطق سبخة تنوشاد, شمال منطقة كلب النص, جنوب منطقة كلب النص والفيعيين, وفقا لذات البيان.