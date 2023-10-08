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وحدات الجيش الصحراوي تستهدف جنود الاحتلال المغربي بقطاعات حوزة, الفرسية و أوسرد

  أدرج يـوم : الأحد, 08 أكتوير 2023 08:17     الفئـة : دولــي
وحدات الجيش الصحراوي تستهدف جنود الاحتلال المغربي بقطاعات حوزة, الفرسية و أوسرد

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - نفذ جيش التحرير الشعبي الصحراوي, هجومات ضد مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاعات حوزة, الفرسية و أوسرد, حسب ما ذكرت وزارة الدفاع الصحراوية, اليوم السبت, في بيانها العسكري رقم 889.

وأوضح البيان - الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) - بأن وحدات جيش التحرير الشعبي, استهدفت قوات العدو بمناطق لكطيطيرة, أربيب الكاعة, تركانت وروس ديرت بقطاع حوزة.

كما قصف الجيش الصحراوي مواقع جنود الاحتلال بمنطقة أكرارة الشديدة بقطاع الفرسية وفرقة تدخل قوات الاحتلال بمنطقة كلب العيد بقطاع أوسرد.

وكانت مفارز متقدمة من وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجوماتها أمس الجمعة, على مواقع القوات الغازية المغربية بقطاعات المحبس و أوسرد والفرسية وبمناطق سبخة تنوشاد, شمال منطقة كلب النص, جنوب منطقة كلب النص والفيعيين, وفقا لذات البيان.

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وحدات الجيش الصحراوي تستهدف جنود الاحتلال المغربي بقطاعات حوزة, الفرسية و أوسرد
  أدرج يـوم : الأحد, 08 أكتوير 2023 08:17     الفئـة : دولــي   شارك

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