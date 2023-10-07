فلسطين : ارتفاع عدد الشهداء في القصف الصهيوني على قطاع غزة إلى خمسة

رام الله (فلسطين المحتلة) - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ صباح اليوم السبت, إلى خمسة شهداء, حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

و استشهد صحفي برصاص قوات الاحتلال شرق البريج, وسط قطاع غزة, خلال تغطيته الأحداث على الشريط الحدودي, وفق مصادر طبية ذكرتها "وفا".

وقالت "وفا" انه باستشهاد الصحفي, ترتفع حصيلة الشهداء منذ صباح اليوم إلى خمسة.

و استنكرت نقابة الصحفيين, في بيان, جريمة الاحتلال بحق الصحفي محمد الصالحي, وحملت الاحتلال مسؤولية جرائمه بحق الصحفيين, مجددة دعوتها بتوفير الحماية لهم.

وكانت مصادر طبية أفادت بأن طائرات الاحتلال استهدفت مستشفى في بلدة بيت لاهيا, شمال قطاع غزة, بشكل مباشر بصاروخ واحد على الأقل, ما أدى لاستشهاد أحد العاملين و إصابة آخرين بجروح, اضافة الى تعطل محطة الاكسجين بداخلها.